Quiz mit Christoph Waltz

Los Angeles. Schauspieler Christoph Waltz war zu Gast in der US-Show von Jimmy Fallon. Dabei testete er die Deutschkenntnisse des Moderators - mit mäßigem Erfolg, aber vielen Lachern.

Von Alexander Hertel, 06.02.2019

Die deutsche Sprache hat so ihre Eigenheiten. Davon kann nun auch Jimmy Fallon ein Lied singen, der in seiner Late-Night-Show den Schauspieler Christoph Waltz zu Gast hatte. Der aus Filmen wie "Inglourious Basterds" und "Spectre" bekannte Star hat mit dem US-Moderator ein Quiz gespielt und dessen Kenntnisse über die deutsche Sprache getestet. Dabei ging es vor allem um lange Wörter, was im TV-Studio für viele Lacher sorgte.

Dass ein "Sitzpinkler" ein Mann sei, der sich zum Pinkeln hinsetzt, konnte Fallon nicht glauben und lachte herzhaft. Für noch mehr Spaß beim Moderator und beim Publikum sorgte eine Antwortmöglichkeiten zur "Waldeinsamkeit". Waltz beschrieb dies als die überwältigende Ansicht, eine Mauer zu bauen, auch wenn dies nicht angemessen erscheint.

Nachdem Publikum und Moderator "longer, longer" skandierten, um noch längere Wörter zu hören, legte der Schauspieler mit "Bezirksschornsteinfegermeister" nach. Neben der korrekten Erklärung könnte dies auch jemand sein, der von hinten hübsch aussieht, jedoch nicht von vorne. Fallon glaubte an die zweite Antwort und staunte schließlich über die richtige Lösung: "Das deutsche Wort ist ja länger als die einzelnen Wörter der Erklärung", stellte der Moderator fest und lachte. Die deutsche Sprache hat eben so ihre Eigenheiten.