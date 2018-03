Neues aus Hollywood

28.03.2018 Los Angeles. Sie veredelt jeden Film: Whoopi Goldberg dreht mit dem Nachwuchs.

Nach Tiffany Haddish (38, "Girls Trip") tritt nun auch Oscar-Preisträgerin Whoopie Goldberg (62, "Ghost – Nachricht von Sam") für Regisseur Tyler Perry (48, "Boo! A Madea Halloween") vor die Kamera. "Glee"-Star Amber Riley ist bei "The List" ebenfalls dabei, wie "Deadline.com" berichtet.

Der Film handelt von einer Frau (Haddish), die aus dem Gefängnis entlassen wird und wieder mit ihrer Schwester (Tika Sumpter) zusammentrifft. Perry, der als Schauspieler unter anderem in dem Film "Gone Girl – Das perfekte Opfer" mitspielte, hat auch das Skript geschrieben und produziert den Film, der im November in die US-Kinos kommen soll. (dpa)