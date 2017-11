Weltweite Störung

Bonn. Zahlreiche Nutzer klagten weltweit über Störungen beim Messenger-Dienst WhatsApp. Demnach war der Service in zahlreichen Ländern zeitweise nicht erreichbar. Auch in NRW gab es Probleme.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.11.2017

Weltweit beklagen sich zahlreiche Nutzer über Störungen des Messenger WahtsApp. Demnach war der Service in zahlreichen Ländern nicht erreichbar. In Deutschland waren Nutzer aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Berlin und Sachsen betroffen. Auch in den Benelux-Staaten und Großbritannien hatten viele Nutzer mit Problemen zu kämpfen.

Auf verschiedenen Störungs-Portalen haben sich Betroffene beschwert. Bei allestörungen.de sind mehr als 12.000 Meldungen eingegangen. Auch auf Twitter sammelten sich die Beschwerden. Der Grund für das Problem ist bislang nicht bekannt.