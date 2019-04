Polizei stoppt Feier mit 250 Jugendlichen

16.04.2019 Witten. Rund 250 Jugendliche am Montagabend in Witten über den Messengerdienst WhatsApp eine Party organisiert. Die Polizei musste die Feier stoppen.

Die Polizei hat am Montagabend eine spontane Party am Bergerdenkmal in Witten (Ennepe-Ruhr-Kreis) aufgelöst. Laut den Beamten hatten sich 250 Jugendliche über den Handydienst WhatsApp zu der Feier in den Osterferien verabredet. Sie hätten gegrölt, Alkohol getrunken und den Treffpunkt am Naherholungsgebiet Hohenstein vermüllt.

Anwohner hatten die Polizei wegen „massiven Ruhestörungen“ gerufen. Als die Beamten gegen 23 Uhr eintrafen, waren noch 250 Jugendliche am Feiern. Zwei wurden laut Polizei bei einer Schlägerei verletzt. Die Beamten riefen Verstärkung und lösten die Spontanparty auf. Zurück geblieben sei ein „durch Trinkabfälle völlig vermüllter Hohenstein“, so die Polizei in einer Mitteilung. Nach ersten Ermittlungen seien Hunderte Personen über ein Schneeballsystem per WhatsApp eingeladen worden. Wer den Anstoß dazu gegeben habe, stehe bislang noch nicht fest. (dpa)