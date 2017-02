Wetterdienst warnt vor Orkanböen am Abend in ganz NRW

23.02.2017 Essen. Der Deutsche Wetterdienst hat vor orkanartigen Böen in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens am Donnerstagabend gewarnt. Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden, teilte der DWD mit. "Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände", hieß es in der Warnung. Fenster und Türen sollten geschlossen werden. Abstand solle man insbesondere von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten. Nach Möglichkeit solle man sich nicht im Freien aufhalten.

Die Experten rechnen zumeist zwischen 20 Uhr und 3 Uhr am Freitagmorgen mit Böen, die Windgeschwindigkeiten bis zu 115 Stundenkilometer erreichen können. Dies entspricht der Stärke 11 auf der zwölfstufigen sogenannten Beaufort-Skala. (dpa)