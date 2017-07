Wetterdienst: "Zwischendurch wird auch die Sonne scheinen"

26.07.2017 Essen. Das Wetter bleibt in dieser Woche in Nordrhein-Westfalen wechselhaft. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind am Donnerstag und Freitag bei maximal 20 bis 23 Grad immer wieder Schauer möglich. Aber auch Sonne sei dabei.

Am Wochenende rechnet der DWD mit längeren Niederschlägen bei Höchstwerten von 21 bis 25 Grad Celsius am Samstag und 23 bis 26 Grad am Sonntag. "Zwischendurch wird auch mal die Sonne scheinen", sagte eine Meteorologin.

Nordrhein-Westfalen blickt auf einen Wochenbeginn mit ausdauernden Regenfällen zurück. So heftig wie etwa im Nachbarland Niedersachsen sei es bei einem Spitzenwert von 48 Litern pro Quadratmeter an einem Tag auf dem Kahlen Asten aber nicht gewesen, sagte die Meteorologin. (dpa)