Kilometerlanger Stau

20.09.2018 SCHLEIFREISEN. Leichte Verletzungen erlitt am Mittwoch ein Lastwagenfahrer auf der A4. Der Mann versuchte, eine Wespe aus seinem Fahrzeug zu vertreiben, und verlor die Kontrolle über seinen Lkw.

Eine Wespe hat auf der Autobahn 4 in Thüringen mittelbar einen kilometerlangen Stau verursacht. Nach Polizeiangaben versuchte ein Lastwagenfahrer am Mittwochmorgen, das Insekt zu vertreiben, woraufhin er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor - der Laster kippte bei Gera um.

Der 30-Jährige sei dabei leicht verletzt worden, teilte die Thüringer Autobahnpolizei in Schleifreisen am Mittwoch mit. Weil der Laster quer über beide Fahrstreifen lag, entstand in Richtung Frankfurt/Main ein etwa fünf Kilometer langer Stau. Ein Polizeisprecher vermutete, dass es die Wespe unbeschadet aus dem Fahrerhäuschen geschafft haben müsste. (dpa)