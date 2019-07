24.07.2019 Los Angeles. Der Schauspieler nimmt es offenbar gelassen, dass er seine Hauptrolle als Vampirjäger an Mahershala Ali verloren hat. So sei das Business, sagt er.

Hollywood-Star Wesley Snipes (56) hat keine Probleme damit, dass die geplante Fortsetzung der Actionreihe "Blade" ohne ihn in der Hauptrolle gedreht wird.

"Auch wenn die Nachricht eine Überraschung ist, ist ALLES GUT", schrieb Snipes am Dienstag in einem Statement an das US-Portal "Comicbook.com". "So ist das "Entertainmentgeschäft"."

Die Marvel Studios hatten am Wochenende angekündigt, frühstens 2022 einen vierten "Blade"-Film in die Kinos zu bringen. Diesmal soll Oscar-Preisträger Mahershala Ali (45, "Moonlight") in die Rolle des gleichnamigen Vampirjägers schlüpfen, der in den drei Teilen zuvor von Snipes dargestellt worden war - zuletzt 2004 in "Blade: Trinity". (dpa)