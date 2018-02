Werne: Mann vor Gaststätte lebensgefährlich verletzt

24.02.2018 Werne. Nach einem Streit vor einer Gaststätte in Werne (Kreis Unna) ist am Samstagmorgen ein 21-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei sprach von einer Stichverletzung. Unklar war zunächst, ob ein Messer eingesetzt wurde. Ein 23 Jahre alter Tatverdächtiger aus Hamm sei mittlerweile in seiner Wohnung festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund. Vorangegangen war ein Streit mehrerer unbekannter Menschen, die gemeinsam die Gaststätte verließen. Das Opfer schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr, dies ist aber nun nicht mehr der Fall, wie die Polizei am Samstagnachmittag mitteilte. Zwei andere Männer seien ebenfalls leicht verletzt worden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.