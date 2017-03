BBC-Video wird zum Internethit

Die Kinder platzten in das Live-Interview eines Südkorea Expertens.

Am Nachmittag veröffentlichte der Nachrichtensender BBC News auf seiner Facebookseite ein zuckersüßes Video. Die Kinder eines Experten platzten in sein Live-Interview mit der BBC.

10.03.2017

Dass Kinder neugierig sind und wissen wollen, was ihre Eltern gerade so machen, ist kein Geheimnis. Das wurde nun auch einem englischen Vater bewusst. Robert Kelly ist Südkorea-Experte und sollte sich live per Skype zur Bestechungsaffäre um die südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye äußern.

Doch plötzlich bekommt Kelly Besuch - und die Live-Schalte wird zum Internethit. Seine beiden Kinder werfen den Experten ganz schön aus der Bahn und sorgen bei der ebenfalls anwesenden Frau für einen panischen Einsatz dafür, die Kinder schnellstmöglich wieder aus dem Zimmer zu bekommen. Unter dem Facebook-Post finden sich zahlreiche positive, aber auch einige negative Kommentare. Im Mittelpunkt der Kritik: Die Reaktion der Erwachsenen. Dabei wollten die Kinder doch nur einmal sehen, mit wem ihr Vater da eigentlich redet.