Legendäre Rockalben feiern 30. Geburtstag

31.01.2017 Bonn. Was haben Bruce Springsteen, Guns n' Roses und Whitney Houston gemeinsam? Genau! Sie führen einem grausam das eigene Alter vor Augen. 2017 feiern zahlreiche legendäre Rockalben ihren 30. Geburtstag.

Woran erkennt man eigentlich, dass man dann doch ein wenig in die Jahre gekommen ist? Klar, an den grauen Haaren, die - wenn überhaupt noch vorhanden - sich unter das dünne Haupthaar schleichen. Oder an den seltsamen Knacks-Geräuschen, die das Knie bei jeder Treppenstufe macht. Na gut, vielleicht auch an den Krähenfüßen in Augennähe, die eigentlich viel mehr Tigerkrallen ähneln.

Nun machen sich Rockgrößen wie U2, Guns n' Roses und Bruce Springsteen gemeinsam mit Legenden wie Michael Jackson oder Whitney Houston daran, uns diese grausame Erkenntnis noch deutlicher zu machen. Glauben Sie nicht? Haben Sie auch zu "Where Do Broken Hearts Go" Schmuseblues mit der Angebeteten getanzt? Oder Michael Jacksons "Bad" bei Leberwurststulle in der ZDF-Hitparade bewundert und beim Solo von Slashs "Sweet Child o' Mine" zur Luftgitarre gegriffen? Ja? Alles 30 Jahre her! 30!

1987 war offenbar das Geburtsjahr unter den legendären Rockalben. Von Jacksons "Bad" bist GNRs "Appetite for Destruction", von dem Springsteen-Album "Tunnel of Love" bis hin zu Bowies "Never let me down". Das US-amerikanische Musikmagazin Paste hat 30 Kult-Alben zusammengestellt, die in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag feiern.

Für einige der Bands ist das Runde Jubeljahr Anlass genug, noch einmal auf große Tour zu gehen. U2 feiert den 30. von "The Joshua Tree" beispielsweise mit einer eigenen Erinnerungs-Tour. In Deutschland sind die Iren in Berlin im Olympiastadion zu sehen. Guns n' Roses kommt in Originalbesetzung nach München und Hannover und wird dort ebenfalls den ein oder anderen Hit vom Kultalbum spielen.

Auch wenn die Knie der Rockstars mittlerweile ein wenig in die Jahre gekommen sein müssten und sich in Slashs Locken bestimmt das ein oder andere graue Haar verirrt hat - begeistern werden sie die Fans in den Stadien auf jeden Fall. Nostalgie pur! Natürlich nur, wenn die Ohren noch mitspielen.

(Simon Bartsch)