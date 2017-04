Seniorin fliegt mit nasser Hose

Bonn. Eine 87-jährige saß 13 Stunden mit nasser Hose im Flugzeug. Die Stewardess hatte ihr den Weg zur Toilette versperrt. Wann dürfen Fluggäste zur Toilette gehen und wann nicht?

Von Anja Wollschlaeger, 07.04.2017

Die 87-jährige Kocharik Tsamouzian will ihre Tochter in London nie wieder besuchen. Der letzte Flug von ihrem Wohnort in Californien war für die alte Dame ein Schreckenserlebnis. Sie saß 13 Stunden lang mit nasser Hose im Flugzeug. Noch auf dem Rollfeld hatte sie die Stewardess eindringlich gebeten, zur Toilette gehen zu dürfen. Doch die Mitarbeiterin von British Airways versperrte ihr den Weg - aus Sicherheitsgründen. Das meldet die britische Zeitung Daily Mail.

Wann dürfen Fluggäste zur Toilette gehen und wann nicht?

Auf den ersten Blick scheinen die Sicherheitsregeln im Flugzeug einfach: "Wenn das Anschnallzeichen leuchtet, müssen Fluggäste auf ihren Plätzen bleiben", so eine Lufthansa-Sprecherin. Im Einzelnen: Für die Sicherheitskontrollen und den Check-in sollten sich Fluggäste ausreichend Zeit einplanen. Am Gate gibt es dann die Möglichkeit, zur Toilette zu gehen. Fluggäste sind jedoch gut beraten, auf den Beginn des Boardings zu achten und rechtzeitig zurück am Gate zu sein.

Im Flugzeug gibt es dann noch einmal die Möglichkeit, die Toilette aufzusuchen, so die Sprecherin weiter. "Solange das Flugzeug steht, dürfen Passagiere zur Toilette gehen." Die Crew schaltet die Anschnallzeichen vor den Sicherheitshinweisen ein. Ab diesem Moment heißt es Einhalten bis die Maschine die Reiseflughöhe erreicht hat. Die 87-jährige Dame aus Los Angeles hatte diesen Moment offenbar verpasst. Ihr Flieger hatte sich schon in Bewegung gesetzt und war auf dem Rollfeld.

Wie lange ist der Weg zur Toilette beim Flugzeugstart verboten?

Bei Langstreckenflügen steht für das Boarding mehr Zeit zur Verfügung, als auf der Kurzstrecke, so die Sprecherin der Lufthansa. Für Reisende mit medizinischen Problemen, Schwangere, Kinder und - wie im Fall der Seniorion aus L. A. auch ältere Personen - heißt das auf der Kurzstrecke: schnell sein. Bevor es allerdings zum Malheur kommt, sollte man um Hilfe bitten. Das geht ganz einfach: "Helfen Sie mir bitte, schnell zur Toilette zu kommen." Dann weiß die Crew Bescheid.

Die Reiseflughöhe - und damit das erlösende Erlöschen des Anschnallzeichens - sollte nach etwa 20 Minuten spätestens erreicht sein. Nur, wenn die Maschine Schlechtwetterfronten durchfliegt, kann es länger dauern.

Die Tochter von Kocharik Tsamouzian beschwerte sich wegen der resoluten Stewardess bei der British Airways. Ihrer Mutter sei der Vorfall unglaublich unangenehm gewesen. Doch die Airline verwies darauf, dass die Sicherheit der Passagiere immer erste Priorität hat. Dennoch habe man den Kontakt gesucht, um sich zu entschuldigen.