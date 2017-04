Polizisten liefern Pizza in Gaggenau aus

Polizisten in Baden-Württemberg haben mehrere bestellte Pizzen ausgeliefert, nachdem der Bote in einen heftigen Unfall verwickelt worden war.

Gaggenau. Da werden die Kunden eines Pizza-Bestelldienstes sicher ziemlich überrascht gewesen sein: Statt des Pizzaboten erhielten sie ihre Pizza von Polizisten überreicht. Wie es zu dieser außergewöhnlichen Lieferung kam.

Man stelle sich die Situation einmal vor: Da bestellt man am späten Freitagabend noch schnell eine Pizza beim Lieblingsdienst. Als es dann an der Tür klingelt, steht da aber nicht wie gewohnt der Pizzabote - sondern Polizisten, die einem die Pizza mit einem Lächeln überreichen. So geschehen in Gaggenau.

Wer jetzt denkt, dass es sich dabei um einen neuen Service der Polizei handelt, liegt freilich falsch. Zu der außergewöhnlichen Lieferung war es gekommen, nachdem der Fahrer eines Bestelldienstes kurz zuvor in einem heftigen Unfall verwickelt war. Polizeibeamte, die den Unfall aufgenommen hatten, zeigten sich dabei besonders hilfsbereit: "Die Pizzen waren noch heiß und das Ziel nur wenige Meter entfernt", so ein Sprecher der Polizei in Offenburg. "Da haben wir sie einfach bis an die Tür gebracht."

Der 46 Jahre alte Pizzabote hatte am frühen Samstagmorgen in Gaggenau mit seinem Auto dem Fahrer eines Medizinkuriers die Vorfahrt genommen. Die Fahrzeuge schleuderten gegen einen Ampelmast und eine Straßenlaterne. Sowohl der Pizzabote als auch der 23-jährige Fahrer des Arzneimittel-Kurierdienstes wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 20.000 Euro. Die Pizzen seien bei dem Crash laut Polizeibericht zwar kräftig durchgeschüttelt worden, aber dennoch noch zum Verzehr geeignet gewesen.

Ob die Polizisten für ihre Auslieferung ein Trinkgeld erhielten, ist übrigens nicht überliefert. Verdient hätten sie es für ihren besonders freundlichen Service aber allemal.