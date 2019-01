USA. Zur Filmpreisverleihung der Golden Globes hat die US-Supermarktkette Walmart einen spektakulären Werbespot präsentiert. Der TV-Spot erzählt unterhaltsam, was passiert, wenn beim Abholservice von Walmart die Autos von Batman, den Ghostbusters oder Cars vorfahren.

Von Dierk Himstedt, 10.01.2019

Hollywood-Fans werden jubeln, wenn sie den aktuellen TV-Spot vom US-Supermarktriesen Walmart sehen. Die Autos von Batman, den Ghostbusters, K.I.T.T. aus Night Rider oder aus Cars sind zu sehen, wie sie durch Innenstädte, Vororte oder über Wüstenpisten zum nächsten Walmart düsen. Ihr Ziel ist jeweils die Station des Abholservice der Supermarktkette. Es ist eine Zeitreise durch mehr als 30 Jahre Hollywood-Geschichte, in denen die Autos der Helden eine wichtige Rolle spielten.

Aber nicht nur die Autos bringen die Walmart-Service-Mitarbeiter im Spot ins Schwitzen, sondern auch deren Insassen. Es sind die kleine gefräßigen Dinos aus Jurassic Park oder das grüne Flubber-Monster aus Ghostbusters sowie Scooby-Doo aus der gleichnamigen Zeichtrickfilmserie, die das Servicepersonal von ihrer Arbeit abhalten.

Der Walmart-Spot wurde erstmalig werbewirksam zur besten Sendezeit während der Übertragung der Filmpreisverleihung der Golden Globes präsentiert. Die Supermarktkette bewirbt in dem Spot seine Dienstleistung "Grocery Pickup", über den die Kunden online oder via einer App ihre Einkäufe bestellen und diese zu einem vereinbarten Termin in einer Walmart-Filiale abholen können.

Die Investition scheint sich für Walmart ausgezahlt zu haben. Nach drei Tagen wurde laut dem Marketing-Magazin Horizont der Spot in den sozialen Netzwerken bereits rund 20 Millionen mal aufgerufen. Und wer noch mehr sehen will: Das Unternehmen bietet zudem noch weitere 15- bis 30-sekündige Kurzclips an.