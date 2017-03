Weniger Straftaten: aber Anstieg der Gewaltkriminalität

06.03.2017 Düsseldorf. Die Kriminalität ist in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr gesunken. Nach Angaben von NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) wurden 1,47 Millionen Straftaten registriert, das sei ein Rückgang um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, sagte Jäger am Montag in Düsseldorf. Die Aufklärungsquote sei auf 50,7 Prozent gestiegen. Die Zahl der Wohnungseinbrüche und Taschendiebstähle sei auch gesunken. Die Jugendkriminalität sei auf einen historischen Tiefstand zurückgegangen. Zugenommen hätten allerdings nach jahrelangem Rückgang die Tötungsdelikte. Die Sexualstraftaten seien sogar deutlich um 24,9 Prozent gestiegen.