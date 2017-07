Weniger Paare lassen sich scheiden - und Ehen dauern länger

11.07.2017 Köln. In Nordrhein-Westfalen lassen sich immer weniger Paare scheiden. Insgesamt 37 650 Ehen wurden 2016 getrennt. Das waren 660 Scheidungsfälle oder 1,7 Prozent weniger als im Jahr davor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im Bundesschnitt trennten sich 2016 lediglich 0,6 Prozent weniger Paare. Die Zahl der Ehescheidungen in NRW nimmt damit schon seit acht Jahren kontinuierlich ab. 2008 waren es noch 46 098 Fälle.

Zugleich halten die Ehen im bevölkerungsreichsten Bundesland bis zur Scheidung länger. Während sich Paare 1990 durchschnittlich nach 12,3 Jahren trennten, schafften sie den Angaben zufolge 2016 immerhin 15 Ehejahre bis zur Scheidung. (dpa)