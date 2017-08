Wende-Manöver auf der Autobahn: Fahrer stark verwirrt

11.08.2017 Münster. Mitten auf der Fahrbahn der A 1 bei Münster hat ein 29-Jähriger mit seinem Transporter ein gefährliches Wendemanöver ausgeführt. Bei einer Kontrolle machte der nur mit einer Hose bekleidete Mann kurz darauf einen stark verwirrten Eindruck, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Lastwagenfahrer hatte in der Nacht zum Freitag die Polizei alarmiert, nachdem der 29-Jährige ihn erst überholte, dann in entgegengesetzter Richtung an ihm vorbeifuhr und später wieder überholte. Schnell machten Beamten das inzwischen von der Autobahn abgefahrene Fahrzeug ausfindig. Aber erst nach einem Fluchtversuch über zwei rote Ampeln hielt der junge Mann an. Im Fahrzeug fanden die Beamten Drogenutensilien. Ein Alkohol- und Drogentest vor Ort war aber negativ. Mittlerweile befindet sich der Mann in einem Krankenhaus.