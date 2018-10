Verletzte Vögel

07.10.2018 Essen. In einer Taubenklinik in Essen werden verletzte Tauben behandelt. Doch die Einrichtung hilft auch anderen Vogelarten - und ist wohl weltweit einzigartig.

Die Taube hat sich an ihrem Flügel verletzt. Sie wurde operiert und trägt jetzt einen dicken blauen Verband. Behandelt wurde das Tier in einem besonderen Krankenhaus: in der Taubenklinik in Essen. Das ist eine Stadt im Bundesland Nordrhein-Westfalen.

In dieser Klinik kümmern sich die Tierärzte vorwiegend um Brieftauben. Diese Vögel sind bekannt dafür, dass sie ihren Weg nach Hause auch von weit weg alleine finden. Früher wurden so Nachrichten transportiert. Fans dieser Tauben gibt es aber immer noch, obwohl sie keine Post mehr bringen. Die Besitzer lassen ihre Lieblinge meist bei Wettbewerben antreten.

Da kann es passieren, dass sich die Vögel verletzen. Oder sie müssen geimpft werden. An manchen Tagen operieren die Ärzte in der Klinik vier bis fünf Tauben. Sie helfen aber auch anderen Vögeln wie Wellensittichen oder Papageien. Die Taubenklinik soll weltweit die einzige ihrer Art sein. (dpa)