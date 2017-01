Hauptbahnhof in Hagen

19.01.2017 Hagen. In der Nähe des Hagener Hauptbahnhofs ist bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll die Fünf-Zentner-Bombe noch an diesem Donnerstag entschärft werden.

Die Bahn teilte mit, dass voraussichtlich am Nachmittag der Hauptbahnhof gesperrt werde. Der Bahnhof liegt am Rande des Evakuierungsumkreises von 500 Metern. Betroffen von der Sperrung wären Regionallinien und der S-Bahnverkehr. Eine Entscheidung über Uhrzeit und genaue Sperrungen wollen Stadt und Bahn am Mittag treffen. (dpa)