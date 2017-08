Weltkriegs-Bombe in Krefeld entschärft

15.08.2017 Krefeld. Kurze Nacht für Hunderte Krefelder: Ein Weltkriegs-Blindgänger hält Anwohner und Entschärfer stundenlang in Atem.

In Krefeld ist in der Nacht zum Dienstag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, mussten zuvor rund 1000 Menschen ihre Wohnungen im Sperrkreis verlassen. Mehr als 100 von ihnen wurden in einer Notunterkunft versorgt. Insgesamt waren an dem Einsatz etwa 150 Rettungskräfte beteiligt.

Die Fünf-Zentner-Bombe war am Nachmittag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Laut Feuerwehr gab es bereits im Vorfeld einen Verdacht, dass dort eine Bombe liegen könnte. (dpa)