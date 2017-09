Weltfriedenstreffen in Münster und Osnabrück startet

10.09.2017 Münster. In Münster und Osnabrück ist das Internationale Weltfriedenstreffen zu Gast. Tausende Teilnehmer aus aller Welt werden dazu erwartet. Bei der Eröffnungsveranstaltung spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Mit prominenten Gästen startet heute das Internationale Weltfriedenstreffen im westfälischen Münster. Bei der feierlichen Eröffnung wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der Präsident der Republik Niger, Mahamadou Issoufou, sowie der Präsident des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, sprechen.

Die dreitägige Veranstaltungsreihe in den Domstädten Münster und Osnabrück will den Frieden in aller Welt fördern. Sie steht unter Motto "Wege des Friedens". Dazu werden neben führende Kirchen- und Religionsvertreter etwa 5000 Teilnehmer aus aller Welt erwartet.

Das Internationale Weltfriedenstreffen wird organisiert von der katholischen Gemeinschaft Sant' Egidio, die ihren Hauptsitz in Rom hat. Es findet jedes Jahr an einem anderen Ort statt. Papst Johannes Paul II. hatte Religionsführer aus aller Welt 1986 erstmals zum Weltfriedenstreffen im italienischen Assisi zusammengerufen. (dpa)