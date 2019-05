Diskussion im Netz

BONN. Erinnern Sie sich noch an die Debatte um "The Dress"? Ein Schuh teilt nun erneut das Internet in zwei Hälften und sorgt für Diskussionen: Welche Farbe hat das Modell?

Von Laszlo Scheuch, 06.05.2019

Etwas mehr als vier Jahre ist es her, dass sich das Internet in zwei Parteien teilte: Stein des Anstoßes war im Februar 2015 die Farbe eines Kleides. Die einen sahen auf dem Foto weiß und gold, andere blau und schwarz, der Hashtag #TheDress wurde in den sozialen Netzweken tausendfach verwendet. Die Auflösung damals: Es ist ein dunkelblaues Kleid mit schwarzen Streifen.

Dass optische Täuschungen auch 2019 noch ein Thema im Netz sind, zeigt nun eine ähnliche Diskussion um ein Bild. Diesmal geht es um das Foto eines Schuhs, diskutiert wird die Frage, ob der Schuh auf dem Bild grau und grün/türkis oder doch pink und weiß ist. Ins Rollen gebracht hat die Diskussion der Twitter-Kanal @CNYcentral, eine Tochter der "American Broadcasting Company (ABC)", die auch gleich eine eigene Erklärung zur Debatte mitliefert:

"Wenn die rechte Hälfte deines Gehirns dominant ist, siehst du eine Kombination aus rosa und weiß und wenn deine linke Hälfte dominant ist, siehst du grau und grün sehen", heißt es im Tweet. Wie today.com herausfand, ist der abgebildete Schuh ein nicht mehr erhältliches Modell der Marke Vans. Zum Verkauf sei der Frauenschuh einst als "mahogany rose" angeboten worden. Punkt für das Team "der Schuh ist pink und weiß".

WHAT COLOR DO YOU SEE? Apparently, If the right-half of your brain is dominant, you will see a combination of pink and white, and if your left half is dominant, you will see it in grey and green color. Tell us what you see! pic.twitter.com/Ey3BlP85fX