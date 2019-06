Namenssuche für den Nachwuchs

27.06.2019 Wiespaden. Auch wenn viele Babys Marie, Paul, Sophie oder Alexander genannt werden - manche Eltern mögen es exotischer. Psychologen warnen vor ungewöhnlichen Namen - und einige Namen durften erst gar nicht vergeben werden.

Die Fernsehserie "Game of Thrones", populäre und klassische Musik und selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dienen Eltern in Deutschland als Inspiration bei der Auswahl eines Namens für den Nachwuchs: Gleich 22 verschiedene aus "Game of Thrones" bekannte Vornamen wie Daenerys, Khaleesi, Jorah oder Tyrion stellte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in einer am Donnerstag veröffentlichten Liste mit seltenen Vornamen fest, die in den vergangenen drei Jahren beurkundet wurden.

Die GfdS, die normalerweise die häufigsten Vornamen veröffentlicht, wertete diesmal besonders seltene Vornamen aus. Dazu gehören auch Shakespeare-Figuren wie Hamlet, Romeo oder Macbeth, Namen wie jener des Toten-Hosen-Sängers Campino der schlicht Bach in Anlehnung an den Komponisten. Teil der Liste sind aber auch Namen, die nicht vergeben werden durften. Die juristische Entscheidung zur Eintragung sei letztlich allein von den Standesämtern zu treffen. Die GfdS bietet jedoch Gutachten über Vornamen an.

So lehnten die Sprachexperten unter anderem folgende Namen ab: Lucifer, Pinocchio, vom Meer, Batman, Mickilauda, Chaotica, Eisenstein, Knirpsi, Großherzog, Kaiser, Graf, König, Popcorn, Peanut, TJ, Ohlove, Urmel, Ferrari, Bandito, Shaggy, Wildchild, Westend.

Liste besonderer Babynamen

Namen, die uns bekannt sind aus - Shakespeare-Stücken: Hamlet, Ophelia, Laertes, Yorick, Otello, Desdemona, Lear, Cordelia, Romeo, Titania, Lysander, Demetrius, Puck, Horatio, Macbeth, Cressida

Namen aus der Serie Game of Thrones Daenerys, Khaleesi, Tyrion, Arya, Cersei, Sansa, Theon, Bran, Asha, Margaery, Euron, Davos, Varys, Brienne, Ramsay, Stannis, Tommen, Ygritte

Namen aus der griechischen und römischen Mythologie Poseidon, Odissey, Zeus, Achilles, Herkules, Cronos, Athene, Hades, Hera, Herakles, Aphrodite, Hermes, Apoll(o)(n), Artemis

Namen aus der germanischen Mythologie Walkyria, Odin, Wotan, Freya, Frigg, Thor, Donar, Loki, Tyr, Baldur

Namen aus der Antike und der Literatur Platon, Sokrates, Aristoteles, Thales, Epikouros, Faustus, Sherlock, Pebbles, Siddharta

Namen aus der Musik Rihanna, Björk, Sido, Shakira, Campino

Namen aus der Kulinarik Kiwi, Tequila, Carnevale

Namen, die bei uns eine bestimmte Vorstellung auslösen Mandel, Xing, Edelweiss, Kleeblatt, Triumph, Diamant, Pearl, Thymian, Rhythm, Stern, Shalom, Bombastus, Engel

Namen, die Orts- und Gewässernamen sind Kurdistan, Florida, Amsterdam, London, Jena, Ljubljana, Main, Argentina, Bern, Bethlehem

Namen, die uns als Doppelnamen irgendwie bekannt vorkommen Johannes-Paul, Jamy-Oliver, James-Dean, James-Lucas, Maria-Magdalena, Peter-Alexander, Muhammed-Ali, Mona-Lisa, Franz-Ferdinand, Lilli-Marleen, Jesse-James, Terence-Spencer

Namen, die sehr alt sind Wendelbert, Degenhard, Swanhilda, Fatlinde

Außerdem gibt es eine Auswahl von Namen, die von der GfdS in Gutachten abgelehnt wurden. Darunter sind: Lucifer, Pinocchio, vom Meer, Batman, Mickilauda, Chaotica, Eisenstein, Knirpsi, Großherzog, Kaiser, Graf, König, Popcorn, Peanut, TJ, Ohlove, Urmel, Ferrari, Bandito, Shaggy, Wildchild, Westend

Der Dresdner Psychologe Ulrich Winterfeld warnt Eltern davor, ihren Neugeborenen allzu ungewöhnliche Namen zu geben. „Kinder mit exotischen Namen haben es deutlich schwerer“, sagt der Experte. Oft gehe es den Eltern dabei nicht ums Kind - sondern um die eigene Beziehung. Beispielsweise dann, wenn sie ihren Sohn oder ihre Tochter nach einem Popstar benennen, weil sie sich bei dessen Konzert kennengelernt haben.

„Als Psychologe sage ich, wenn man nicht nur signalisieren will, dass man eine ganz besondere Beziehung hat, sondern dem Kind auch was Gutes tun will, sollte man ihm auf jeden Fall einen zweiten und weniger exotischen Namen geben“, mahnt Winterfeld.

Bereits vor längerer Zeit war bekannt geworden, dass dankbare Flüchtlingsfamilien immer wieder ihre Kinder nach Angela Merkel benennen - laut GfdS ist dabei auch der Nachname Merkel als Vorname beurkundet worden.

Für die Vornamenswahl halten den Angaben zufolge alle möglichen Lebensbereiche als Vorbild her. So gibt es Kiwi, Lemon oder Ernte genauso wie auf Film- und Fernsehvorlieben deutende Doppelnamen wie Terence-Spencer oder Peter-Alexander. Registriert wurden ebenfalls Berufe wie Sheriff oder Magd oder Orts- und Gewässernamen wie Kurdistan, Florida und Bethlehem. (afp/dpa)