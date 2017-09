Weitere Unfälle auf der A2 mit 28 Fahrzeugen

13.09.2017 Rheda-Wiedenbrück. Nur wenige Kilometer von der Karambolage mit zwei Toten auf der A2 entfernt ist es auf derselben Strecke bei Rheda-Wiedenbrück zu fünf weiteren Unfällen gekommen. Wie die Polizei am frühen Mittwochmorgen mitteilte, wurden dabei zehn Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. 26 Autos und zwei Lastwagen waren daran beteiligt. Die Polizei geht davon aus, dass die Unfälle durch plötzlichen Starkregen ausgelöst wurden. "Dann kam plötzlich die Sonne wieder raus und die Fahrer konnten nichts sehen", sagte ein Sprecher der Polizei Bielefeld.

Fast zeitgleich war es auf der A2 nahe Oelde zu einer Karambolage gekommen, bei der zwei Menschen starben und 28 verletzt wurden, einige von ihnen schwer. An dieser Unfallserie waren 14 Fahrzeuge beteiligt, darunter ein Reisebus. Die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn dauerte in den frühen Morgenstunden noch an. Die A2 war auch mehr als neun Stunden nach dem Unfall in Fahrtrichtung Oberhausen noch gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. (dpa)