Weitere Spurensuche nach Fund von toter Mutter und Kind

12.09.2017 Detmold. Nach dem Fund der Leichen einer jungen Mutter und ihres sechs Jahre alten Kindes in Detmold sichern die Ermittler weitere Spuren. Das teilte die Staatsanwaltschaft Detmold am Dienstag auf Anfrage mit. Im Tagesverlauf soll es voraussichtlich erste Ermittlungsergebnisse geben. "Wir sortieren gerade unsere Informationen", sagte Oberstaatsanwalt Christopher Imig am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Eine Mordkommission bestehend aus 16 Beamten des Polizeipräsidiums Bielefeld und der Kreispolizei Lippe ermittelt. Laut Polizei werden die Leichen am Dienstag obduziert.

In einem Mehrfamilienhaus in der Nähe zur Detmolder Innenstadt sind am frühen Montagabend die Leichen einer 24 Jahre alten Mutter und ihres sechsjährigen Kindes gefunden worden. Sie sind vermutlich Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Als potenziell tatverdächtig gilt nach Angaben der Ermittler ein Hausbewohner. Nach dem 53-Jährigen wird mit Hochdruck gefahndet. Detmold hat rund 75 000 Einwohner und ist die größte Stadt des Kreises Lippe im Nordosten von Nordrhein-Westfalen. (dpa)