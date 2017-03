Weitere Sprengattacke auf Geldautomat

22.03.2017 Mülheim/Ruhr. Wieder haben unbekannte Täter versucht, mit einer Sprengattacke auf einen Bankautomaten Geld zu erbeuten. Das kriminelle Vorhaben in einer Sparkassenfiliale in Mülheim an der Ruhr scheiterte aber, weil der Automat der Sprengattacke stand hielt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Mitarbeiter der Sparkasse hatte am Morgen Beschädigungen und Ruß an dem Gerät im Bankvorraum entdeckt, das aber nicht aufgesprengt war. Ein Kurierfahrer informierte die Polizei, er habe in der Nacht drei dunkel gekleidete Personen mit einem Kombi vor der Sparkassenfiliale gesehen.