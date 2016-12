Achtung Bußgelder

Zerteilen und das Reisig im Garten zum winterlichen Rückzugsort für die Tiere im Winter machen. Dazu rät der Bundesverband Garten- und Landschaftsbau (BGL) Gartenbesitzern. So mancher Vogel verkriecht sich hier etwa bei Gefahr. Wer so einen Haufen im Herbst mit Schnittgut und Laub angelegt hat, etwa auch, um Igeln einen Platz zum Überwintern zu geben, kann nun die Reste des Weihnachtsbaums zum Auffüllen verwenden. Denn das Grüngut verrottet mit der Zeit, und der Haufen sackt in sich zusammen.