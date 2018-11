"Pimp your beard"

Bonn. Sie ist klein, sie leuchtet und scheint das perfekte Weihnachtsgeschenk für den Mann mit Vollbart zu sein: eine weihnachtliche Lichterkette für den Bart. "Machen Sie sich selber zum Weihnachtsbaum", lautet der Slogan auf der Verpackung.

Von Nathalie Dreschke, 19.11.2018

Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit, die Zeit der Liebe und die Zeit der meist kitschigen Weihnachtsdekoration. Innerhalb und außerhalb des Hauses sorgen Weihnachtsschmuck, Kerzen und Kugeln für festliche Stimmung. Und auch Lichterketten kommen in dieser Jahreszeit gern zum Einsatz. Bunte, einfarbige, lange und kurze zieren die Fenster, die Weihnachtsbäume - und im Jahre 2018 auf Wunsch auch die Bärte.

Vollbärte nämlich können zu dieser Weihnachtszeit in hellem Licht erstahlen: 18 Nano-LEDs mit entsprechenden Klips zum Befestigen scheinen zum Geschenke-Hit des Jahres zu werden, gemessen an den Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Die Facebook-Seite "Unilad" postete ein Foto der Lichterkette für Bärte und innerhalb weniger Stunden drückten mehr als 30.000 User den Gefällt-mir-button. Mit dem Slogan: "Keinen Platz für einen Weihnachtsbaum in der Wohnung? Kein Problem - machen Sie sich diese Weihnachten selber zum Weihnachtsbaum" wird das Produkt beworben.

Viele User zeigten sich von ihrer kreativen Seite und interpretierten den Weihnachtsschmuck für Bärte neu. Ein User hängte sich gleich ganze Weihnachtsbaumkugeln in den Vollbart, andere machten ihrem Unmut Luft und hielten ihr haarloses Kinn in die Kamera. Nichtsdestotrotz zeigt sich die Social-Media-Welt begeistert. Klassisch den Weihnachtsbaum dekorieren scheint veraltet, den Bart schmücken könnte zur neuen Familientradition werden.

In den geputzten Nikolausstiefel würde die kleine Packung in jedem Fall hineinpassen. Sollte der Bart für die Lichterkette noch nicht lang genug sein - bis Weihnachten sind noch schließlich noch vier Wochen Zeit.