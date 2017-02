Weiberfastnacht eröffnet Straßenkarneval

23.02.2017 Düsseldorf/Köln. In den Karnevalshochburgen sind ab Donnerstag wieder die Narren los - diesmal allerdings unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen. Und unter Einfluss eines Sturmtiefs.

Es ist mal wieder soweit: Im Rheinland und anderswo beginnt an Weiberfastnacht oder Altweiber der Straßenkarneval. Wohl noch nie waren die Sicherheitsvorkehrungen dabei so streng wie diesmal.

Das närrische Programm selbst dürfte weitgehend nach bewährtem Schema ablaufen. In Düsseldorf stürmen um 11.11 Uhr die "Möhnen" - ältere Frauen - das Rathaus und nehmen den Bürgermeister gefangen. In Köln eröffnet zur selben Zeit das Dreigestirn das Bühnenprogramm in der Innenstadt.

Dabei sollten die Kostüme diesmal sturm- und wasserfest sein: Ab dem Nachmittag muss laut Deutschem Wetterdienst mit Regenschauern und Windgeschwindigkeiten zwischen 105 und 110 Kilometern pro Stunde gerechnet werden. Einige kleinere Veranstaltungen wurden bereits am Mittwoch vorsichtshalber abgesagt. (dpa)