Weißes Pulver in Jobcenter in Unna löst Großeinsatz aus

07.09.2017 Unna. Verstreutes weißes Pulver hat am Donnerstag in einem Jobcenter in Unna für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Ein Mann hatte die Substanz am Morgen aus seiner Hosentasche geholt und in zwei Büros verteilt, wie die Polizei mitteilte. Da das Pulver zunächst nicht identifiziert werden konnte, lösten die Einsatzkräfte ABC-Alarm aus und forderten Spezialkräfte der Feuerwehr Dortmund an. Ein Teil des Jobcenters wurde vorübergehend geräumt, das Gelände abgesperrt. Eine Analyse ergab, dass es sich bei der Substanz um harmloses Kochsalz handelte. Die Polizei fahndete nach einem 36-Jährigen als Holzwickede.