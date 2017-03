Wasserpfeifen vergiften mehrere Menschen

12.03.2017 Gütersloh. Purer Zufall hat Schlimmeres verhindert: Mehrere Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Harsewinkel bei Gütersloh haben sich durch die Abgase zweier Wasserpfeifen in einem ungelüfteten Raum Vergiftungen zugezogen. Die Symptome waren nur erkannt worden, weil bei Rettungskräften, die wegen der Handverletzung eines anderen Bewohners in die Unterkunft gekommen waren, die Messgeräte wegen der hohen Konzentration von Kohlenmonoxid ausgeschlagen hatten. Die vier Männer und drei Frauen wurden in der Nacht zum Sonntag umgehend ins Krankenhaus gebracht.