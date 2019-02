Tiere auf dem Vormarsch

10.02.2019 Mainz. Sie sehen putzig aus und vertilgen Eier seltener Vögel: Waschbären breiten sich auch in Rheinland-Pfalz aus. Die Einwanderer sind Allesfresser und Kulturfolger, deren Ausbreitung bekämpft werden soll.

Geringelter Schwanz, schwarze Gesichtsmaske und buckliger Gang: Auch in Rheinland-Pfalz erlegen Jäger immer mehr Waschbären. Die tierischen Neubürger sind anpassungsfähige Kulturfolger. Sie durchwühlen Mülleimer und Komposthaufen, klettern über Bäume und Regenfallrohre in Gebäude. Frösche und Vogeleier mögen sie zum Fressen gern. Noch gehen die jährlichen Jagdstrecken der Waschbären in Rheinland-Pfalz nicht in die Zehntausende wie beispielsweise im benachbarten Hessen. Doch auch in Rheinland-Pfalz meldet der Landesjagdverband eine deutliche Zunahme von 30 erlegten Waschbären im Jagdjahr 2007/2008 auf 686 Tiere im Jagdjahr 2017/2018.

Waschbären haben so gut wie keine natürlichen Feinde in Deutschland. Sie klettern und schwimmen gut. Bei ihrem Speiseplan sind sie nicht wählerisch. Günther Klein vom Landesjagdverband sagt: „Rheinland-Pfalz ist wald- und gewässerreich, bietet also sehr gute Bedingungen für den Waschbären.“ Er ergänzt: „Uns könnte eine ähnliche Entwicklung wie in Sachsen-Anhalt bevorstehen. Dort stieg die Anzahl der erlegten Waschbären ähnlich flach an wie in Rheinland-Pfalz. Doch dann gingen die Erlegungszahlen rapide hoch.“ In Sachen-Anhalt seien nach 3888 Waschbären im Jagdjahr 2007/2008 dann 2017/2018 bereits 29 616 getötete Tiere gezählt worden.

Ansiedlung vor 100 Jahren

Die Heimat des Waschbären ist Nordamerika. Von dort ist er laut dem Naturschutzbund (Nabu) vor fast einem Jahrhundert erstmals nach Deutschland gebracht und in Pelzfarmen gehalten worden: „Mit dem Ziel, ihn bei uns anzusiedeln, wurde der Waschbär 1934 in Hessen erstmals bewusst ausgesetzt.“

Heute sehen viele diese Entscheidung kritisch. Sie gilt als unumkehrbar. Die sogenannte invasive gebietsfremde Tierart putzt die Vogeleier von gefährdeten Bodenbrütern wie Rebhuhn und Kiebitz weg, greift mit schmalen Tatzen auch in Baumhöhlen nach Nestern und klettert sogar in hohe Horste von Greifvögeln.

Die rheinland-pfälzische Forstministerin Ulrike Höfken (Grüne) sieht die Kleinbären inzwischen auch in ihrem Bundesland als „etabliert“ an. Laut den Jagdstrecken in Rheinland-Pfalz lebt der putzig wirkende Einwanderer hier vor allem in Westerwald, Taunus, Eifel und Hunsrück.

Ausbreitung soll bekämpft werden

Ministerin Höfken erklärt: „Falls er für die hiesige Artenvielfalt zur Bedrohung werden sollte, gibt es die Möglichkeit, Managementpläne aufzustellen. Zurzeit ist dies aber nicht notwendig. Eine Gefahr für Menschen geht von Waschbären im Allgemeinen nicht aus.“ Höfkens Forstministerium in Mainz warnt dennoch vor dem Kontakt mit diesen Wildtieren, um die mögliche Übertragung von Krankheiten zu vermeiden. Auf keinen Fall sollten Waschbären gefüttert werden, da dies „eine Erwartungshaltung bei den Tieren provozieren kann. Diese werden dann nicht nur zutraulich, sondern geradezu aufdringlich.“

Die EU-Kommission hat Waschbären auf eine Liste unerwünschter Tier- und Pflanzenarten gesetzt. Deren Ausbreitung soll in Europa bekämpft werden. Leicht zu jagen sind die nachtaktiven Waschbären im Dunklen nicht. Jäger setzen daher eher auf Lebendfangfallen. Jagdverbandssprecher Klein erläutert: „Es gibt moderne Fallenmelder, die dem Jäger beispielsweise eine SMS senden, sobald sich ein Tier in der Falle befindet.“ Ein nicht zu bejagendes Tier könne ein Jäger sofort wieder frei lassen. „Ist aber ein Waschbär in die Falle gegangen, kann er das Tier erlegen.“

Nabu plädiert für vielseitigere Natur

Die Mainzer Nabu-Biologin Laura Kettering sagt, auf mehr Fang und Bejagung könnten Waschbären mit mehr Fortpflanzung reagieren. Auch könnten neue Tiere aus der Umgebung in dann unbesetzte Lebensräume nachrücken. Der Nabu plädiert eher für eine vielseitigere Natur: „Insbesondere für kleinere Säugetiere, Amphibien und Vögel sollten geeignete Lebensräume zur Verfügung gestellt werden und durch Hecken oder alte Baumbestände Verstecke sowie ein größeres Nahrungsangebot geschaffen werden.“

Wie Wildschweine finden auch hungrige Waschbären in Wohngebieten oft einen reich gedeckten Tisch. Das Forstministerium rät betroffenen Anwohnern, „Kletterhilfen am Haus zurückzubauen, Komposthaufen unzugänglich zu machen, den Abfall nachts nicht offen stehen zu lassen oder Einschlupflöcher zu Tagesverstecken in Gebäuden zu verschließen“. (Jens Albes, dpa)