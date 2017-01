Dschungelcamp

In den 50er und 60er Jahren gehörte Ingrid van Bergen zu den beliebtesten deutschen Schauspielerinnen. 1977 erschoss sie im Affekt ihren damaligen Geliebten. Nach Verurteilung und Haftstrafe wegen Totschlags gelang es ihr zunächst nicht, wieder an alte Erfolge anzuknüpfen. 2009 gewann sie die vierte Staffel des Dschungelcamps. In der Folgezeit nahm sie an verschiedenen TV-Formaten teil, den großen Erfolg feierte sie aber nicht.