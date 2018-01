Ratgeber zur närrischen Zeit

Bonn. Es geht mit großen Schritten auf die karnevalistischen Feiertage zu. Wer ab Weiberfastnacht oder schon davor als Jeck unterwegs ist, sollte sich jedoch genau über Regeln und Verbote informieren. Wir geben einen Überblick zu Kostümen, Masken oder dem Konsum von Alkohol.

Von Matthias Kirch, 15.01.2018

Spätestens ab Weiberfastnacht wird sich Bonn, die Region und das Rheinland im allgemeinen wieder im Ausnahmezustand befinden. Bis zum Aschermittwoch dreht sich alles um den Karneval und damit verbunden um verkleidete Menschen, zahlreiche Züge und jede Menge Parties. Doch auch wenn es an den närrischen Tagen immer etwas entspannter zugeht als sonst, gibt es für Karnevalisten einige Dinge zu beachten.

Denn nicht jede Verkleidung ist erlaubt, nicht immer darf eine Maske getragen werden und auch beim Mittragen von Spielzeugwaffen ist Vorsicht geboten. In seinem "Karneval Ratgeber" liefert der Verband für bürgernahe Verkehrspolitik einen Überblick, was in der närrischen Zeit erlaubt ist und was nicht.

1 Verbotene Kostüme und Accessoires

Wer Karneval feiert, der weiß: Bei der Auswahl der Kostüme sind fast keine Grenzen gesetzt. Die Betonung liegt in diesem Fall auf "fast", denn einige Verkleidungen können dem Träger Probleme bereiten. Verboten ist eine Kostümierung als Polizist, sofern dabei eine originale Dienstuniform getragen wird. Dieses Verbot gilt, weil es zu Verwechslungen mit echten Polizisten kommen könnte. Einen Arztkittel kann dagegen bedenkenlos getragen werden. Verzichten sollten die Jecken zudem auf Dschihadisten-Kostüme und sämtliche Symbole, die in einem rechtsextremistischen Zusammenhang stehen. Auch ein Kostüm mit exhibitionistischen Zügen könnte nicht gut ankommen.

Besondere Vorsicht ist beim Mitführen von Waffen geboten, auch wenn diese zu einem Cowboy- oder Ritter-Kostüm dazugehören. Ein Verbot bezieht sich konkret auf sogenannte Anscheinswaffen, also welche, die einem Original täuschend ähnlich sehen oder sogar eine unbrauchbar gemachte Schusswaffe sind. Diese Regelung ist in § 42a des Waffengesetzes geregelt. Wie ernst es die Ordnungsbehörden in diesem Fall meinen, zeigt das eventuelle Strafmaß: Wer gegen die Vorgaben verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro rechnen. Wer dagegen Waffen mitführt, die ein klar erkennbares Spielzeug sind, muss sich keine Sorgen machen.

2 Vermummungsverbot

Grundsätzlich untersagt das Vermummungsverbot in Deutschland „bei öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel, Aufzügen oder sonstigen öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel oder auf dem Weg dorthin Gegenstände mit sich zu führen, die geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, die Feststellung der Identität zu verhindern.“ Karneval bildet vor diesem Hintergrund einen Sonderfall, da in § 17a des Versammlungsgesetzes Ausnahmen geregelt werden. Masken oder gesichtsverdeckende Helme sind an den Karnevalstagen also erlaubt. Verzichten sollte man auf sie jedoch bei der Autofahrt, da der Fahrer nicht in Sicht und Gehör beeinträchtigt sein darf. Auch Verkleidungen wie Schaumstoffbäuche oder Clownsschuhe eignen sich nicht dafür, sicher Auto zu fahren.

Kommt es zu einem Unfall, kann ein maskierter Täter schnell Probleme mit der Versicherung bekommen oder ihm eine Teilschuld zugewiesen werden. Folglich sollten Karnevalisten Masken wie auch Augenklappen nur bei den eigentlichen Feiern tragen.

Foto: dpa Masken sollten an Karneval nicht im Straßenverkehr getragen werden.

3 Alkohol und Autofahren

An Karneval fließen traditionell viele Liter Alkohol. Eine Lockerung des erlaubten Promillewerts gibt es aber natürlich auch in den närrischen Tagen nicht. Es gilt also wie immer folgendendes: Wer mit 0,3 Promille am Steuer Ausfallerscheinungen zeigt, macht sich gemäß § 316 des Strafgesetzbuches strafbar. Ab 0,5 Promille handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und einem Monat Fahrverbot belegt wird.

Absolut fahruntüchtig ist ein Fahrer bei einem Promillewert von 1,1, dann droht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. Wer an Karneval Alkohol trinken will, sollte das Auto also stehen lassen, den öffentlichen Nahverkehr nutzen oder sich von einer nüchternen Person chauffieren lassen.

4 Wildpinkeln

Wenn die Not zu groß wird und alle Toiletten besetzt sind, verziehen sich vor allem Männer zum Urinieren gerne hinter Bäume oder ins Gebüsch. Jedoch kann das "Wilde Urnieren" als "Erregung öffentlichen Ärgernisses" ausgelegt und mit einem Bußgeld bestraft werden, das rund 35 Euro beträgt. Bei besonders schweren Fällen, in denen zum Beispiel Kinder dem Anblick ausgesetzt werden, muss nochmal mit härteren Strafen gerechnet werden, die sich bis zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr belaufen können.

5 Krawatte abschneiden

Eine der beliebtesten Traditionen von Frauen an Weiberfastnacht ist es, dem Chef oder einem anderen Mann die Krawatte abzuschneiden. Diese Aktion ist ein Symbol dafür, dass Frauen an den närrischen Tagen die Macht übernehmen. Zwar ist das Tragen einer Krawatte am Karnevals-Donnerstag im Rheinland in der Regel schon eine stille Einwilligung, doch Frauen sollten sich stets sicher sein, dass der Griff zur Schere keine Konsequenzen nach sich zieht.

Wenn ein Mann die Aktion nicht lustig findet, drohen der "Täterin" Folgen wegen Sachbeschädigung gemäß § 303 Strafgesetzbuch. Dafür muss der Geschädigte jedoch einen Strafantrag stellen, was an den Feiertagen äußerst unwahrscheinlich sein sollte.

6 Glasflaschen

In einigen Städten hat der Konsum von Getränken in Glasflaschen solche Ausmaße angenommen, dass die Feiernden teil bis zu den Knöcheln in Glasscherben standen. Um das Verletzungsrisiko zu lindern, haben einige Städte wie Köln, Düsseldorf oder Mainz ein Glasflaschenverbot für Teilbereiche der Stadt ausgeschlossen.

Entsprechende Zugangskontrollen vor den Bereichen sollen das reinschmuggeln der Flaschen verhindern. Auch Kiosks und Imbisse verkaufen in den Tagen ausschließlich Plastikflaschen. Wer mit einer Glasflasche erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von 60 Euro rechnen.

7 Bützen

Die kleinen Küsse auf die Wange oder der ein oder andere Schmatzer gehören für viele Feiernde an Karneval einfach dazu und sind Tradition. Wichtig ist aber: Sie sind kein Freifarhtsschein zum Grapschen. Unerlaubtes Anfassen einer Person sind weiterhin ein absolutes No-Go.