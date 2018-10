Ziele von "Lonely-Planet"

Von adliger Herkunft? Es könnte sein, dass die Currywurst gar nicht in Berlin erfunden wurde, sondern in einer Schlossküche in Bückeburg.

29.10.2018 London. Würste und Schwarzwälder Kirschtorte. Zumindest gehören diese Spezialitäten in einem neuen Reisebuch zu 500 angeblich „ultimativen“ Essens-Zielen weltweit. Einige empfohlene Adressen dürften auch Kopfschütteln auslösen.

Apfelstrudel und Sachertorte in Wien, Raclette in den Schweizer Alpen, das Mini-Baisergebäck Macarons in Paris, Ragù - also Bolognese - in Bologna, Muscheln mit Pommes (Moules-frites) in Brüssel, das Fischgericht Ceviche in Lima oder das Blätterteigtörtchen Pastel de Nata in Lissabon: Viele der Spezialitäten im neuen „Lonely Planet“-Wälzer „Ultimative Foodie-Ziele - Die Top 500 Spezialitäten weltweit und wo man sie isst“ sind vorhersehbar. Aus Deutschland sind Bratwurst, Weißwurst und Currywurst dabei. Ins Buch geschafft haben es aber auch Schweinshaxe, Schwarzwälder Kirschtorte und Stollen.

Die Bratwurst gehöre seit dem 14. Jahrhundert zu Deutschlands kulinarischen Traditionen, heißt es im Buch. Die Autoren schlagen aber nicht etwa Thüringen oder Nürnberg als Orte des Probierens vor, sondern Berlin: „Halten Sie einen Grillwalker an oder gehen Sie zu „Konnopke's Imbiß“.“

Fürs Weißwurst-Frühstück schickt der Foodie-Führer seine Leser in die Münchner Gaststätte Grossmarkthalle. Currywurst soll man dagegen in Berlin beim Imbiss „Curry 36“ essen.

Glühwein in Dresden

Zur Schweinshaxe heißt es im Buch, sie sehe für einen Neuling „ziemlich einschüchternd“ aus. Essen soll man sie ausgerechnet im Münchner Hofbräuhaus - als „Grundlage zum Trinken“.

Die Schwarzwälder Kirschtorte gehört laut „LonelyPlanet“ im Schwarzwald-Städtchen Triberg genascht: Aus dem dortigen „Café Schäfer“ stamme das Originalrezept von 1915.

Und wo soll der internationale Leser (Titel der englischen Originalausgabe des Buchs: „Lonely Planet's Ultimate Eatlist“) Glühwein und den typisch deutschen „Weihnachtskuchen“ Stollen zu sich nehmen? Antwort: auf dem Dresdner Striezelmarkt. Das ist schon ganz bald wieder möglich: vom 28. November bis Heiligabend. (dpa)