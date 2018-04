WASHINGTON. In den USA feiert Discounter Aldi die "German Week". Die amerikanischen Kunden freut's, doch der Blick in das angebotene Sortiment macht teilweise stutzig.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.04.2018

Bratwurst, Sauerkraut, eine Laugenbrezel und dazu ein schönes Glas Bier - fertig ist die typisch deutsche Mahlzeit, wie sie im Ausland gesehen wird. Oder? Stutzig macht zumindest, was Supermarktriese Aldi in den USA unter typisch deutschem Essen versteht. Da finden sich in der aktuell laufenden "German Week" Cornichons - Gewürzgurken, die unter dem Namen hauptsächlich in Frankreich zu finden sind - und Snøfrisk - ein norwegischer Frischkäse, dessen Verpackung sogar die Landesflagge der Skandinavier zeigt. Mit der Geographie nimmt es Aldi demnach nicht ganz so genau.

Dem Ansturm auf die "German Week" tut das aber keinen Abbruch. Auch die übrigen Produkte wie "Egg Spaetzle", "German Style Sauerkraut" oder auch den "Oktoberfest Snack Mix" feiern die Amerikaner.

Ein kurzes Video, mit dem Aldi auf Facebook die Aktion bewirbt, wurde bereits über 140.000 Mal geklickt - in den Kommentaren erhält die Supermarktkette viel Zuspruch: Eine Userin schlägt vor, die Produkte aus der "German Week" in das Standard-Sortiment zu übernehmen, eine andere Frau schreibt, dass sie sich in das komplette deutsche Angebot verliebt und deshalb einmal das ganze Sortiment gekauft hat. Einen kleinen Wermutstropfen findet ein User dann aber doch noch: Er vermisst Brötchen - ein "must have" für jeden, der die deutsche Küche mag.

Klar ersichtlich aus der Kommentarspalte: Die Amerikaner lieben Aldi. Erst im vergangenen Sommer hat der deutsche Discount-Erfinder angekündigt, insgesamt fünf Milliarden US-Dollar (4,7 Milliarden Euro) zu investieren und die Zahl seiner US-Filialen von derzeit 1600 bis Ende 2022 auf rund 2500 erhöhen. Damit würde der Discounter nach eigenen Angaben - gemessen an der Zahl der Geschäfte - zur drittgrößten Lebensmittelkette in den USA.