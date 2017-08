Pyromanen, Spekulanten, Zuhälter

talienische Feuerwehrleute stehen in Tivoli vor einem ausgebrannten Haus. Zwei verbrannte Körper wurden in dem ausgebrannten Haus gefunden, nachdem ein Feuer auf einem Feld ausgebrochen war und auf das Haus übergriff.

Wer dieser Tage in Mittel- oder Süditalien unterwegs ist, der kann „Luzifer“ förmlich riechen. Das seit Wochen anhaltende Hochdruckgebiet über Südeuropa mit Temperaturen über 40 Grad Celsius hat in Italien besonders gravierende Folgen.

Von Julius Müller-Meiningen, 09.08.2017

Seit Anfang Juni wurden zwischen der Toskana und Sizilien 371 Waldbrände registriert, so viele wie nirgends in Europa. 82 000 Hektar Fläche kamen dabei zu Schaden, wegen der großen Trockenheit breiten sich auch kleine Brandherde derzeit besonders schnell aus.

Besonders von den Bränden betroffen sind die Regionen Latium, Kampanien, Kalabrien und Sizilien. Anfang der Woche barg die Feuerwehr zwei Tote nach einem Waldbrand in Tivoli bei Rom. Eine 92-jährige Frau im Rollstuhl und ihre 68 Jahre alte Tochter wurden von den Flammen in ihrem Wohnhaus eingeschlossen und starben. Bei Neapel verstarb in den vergangenen Tagen ebenfalls ein 80 Jahre alter Pensionär, der zuvor bei einem Brand schwer verletzt worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler wurde das Feuer in Tivoli durch Gleisarbeiter ausgelöst, die mit einem Schweißbrenner hantierten.

Seit Anfang Juni hat die italienische Feuerwehr 60 000 Einsätze registriert, das sind etwa 1000 pro Tag. 2500 Einsätze von Löschflugzeugen wurden gemeldet. Allein in der Hauptstadt Rom und der umliegenden Provinz kam es zu 5200 Bränden in den vergangenen 60 Tagen. Viele davon, so teilte die Polizei mit, seien absichtlich gelegt worden. So brannten etwa weite Teile des zwischen Rom und der Hafenstadt Ostia gelegenen Naturschutzgebietes Castel Fusano ab. Nach bisherigen Erkenntnissen legten vier Zuhälter mehrere Feuer und verursachten so den Großbrand. Der Pinienwald von Castel Fusano ist für seinen Straßenstrich bekannt. Die Zuhälter entzündeten die improvisierten Matratzenlager der Prostituierten, weil diese sich gegen die Abgabe von Schutzgeld gewehrt hätten. Drei Männer wurden festgenommen.

Die Freiwillige Feuerwehr wird verdächtigt Brände gelegt zu haben

Die Ursachen für den Ausbruch der Feuer in Italien sind vielfältig. Oft handelt es sich um Leichtsinn wie bei einem Flächenbrand am Gebirgsmassiv des Gran Sasso in den Abruzzen, der durch einen Grill ausgelöst worden ist. Erst vor Tagen gelang es der Feuerwehr, einen seit 25. Juli schwelenden Waldbrand im Sila-Nationalpark in Kalabrien zu löschen, bei dem 1500 Hektar Wald verbrannten. Die zuständige Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts, Ursache des Feuers könnte Immobilienspekulation sein. Andere Motive für die Brandstiftungen sind laut Polizei Pyromanie, Verbrennung illegaler Mülldeponien, der Bedarf nach mehr Weideland oder Racheakte. So soll der Großbrand am Vesuv vor Wochen aus Protest gegen die Ankündigung der Behörden gelegt worden sein, in der Gefahrenzone des Vulkans illegal errichtete Häuser abreißen zu lassen.

In der sizilianischen Provinz Ragusa zeigte die Polizei 15 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr an, die offenbar selbst in mindestens 21 Fällen Feuer gelegt haben. Die Männer wollten sich auf diese Art offenbar einen zusätzlichen Verdienst verschaffen. Da die Freiwillige Feuerwehr nur für konkrete Einsätze bezahlt wird (zehn Euro pro Stunde) und nicht für die Bereitschaft, legten die Löscher zahlreiche Brände selbst, um die Einsätze zu provozieren. Zuvor hatten sie offenbar bereits Verwandte und Freunde angestiftet, mit anonymen Anrufen Einsätze auszulösen. Die Vorgänge reichen in das Jahr 2015 zurück.

Erst vor Tagen rief die italienische Regierung wegen der anhaltenden Trockenheit den Notstand in den Regionen Latium mit der Hauptstadt Rom und in Umbrien aus. Damit bekommt der Zivilschutz besondere Befugnisse, etwa den Wasserverbrauch zu regulieren. Wegen des Wassermangels stand Ende Juli bereits die Rationierung des Leitungswassers in Rom zur Debatte. Auslöser war der um 1,5 Meter unter Normalstand gesunkene Pegel des Bracciano-Sees, der für die Grundwasserzufuhr der Hauptstadt von Bedeutung ist. Die Verantwortlichen entschieden, bis auf Weiteres Wasser aus dem See abzupumpen, wenn auch in geringerem Maß.