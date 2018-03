PHILADELPHIA. Gorillas bewegen sich in der Regel auf allen Vieren voran. Nicht so Louis aus dem Zoo von Philadelphia. Der 18 Jahre alte Menschenaffe geht vornehmlich aufrecht - aus einem ganz besonderen Grund.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.03.2018

Der Mensch stammt bekanntermaßen vom Affen ab. Ähnlichkeiten im Verhalten sind da dementsprechend keine allzu große Überraschung. Dass Affen sich allerdings besonders um die Sauberkeit ihrer Hände sorgen, ist wohl eher ungewöhnlich. Gorilla Louis schreibt Sauberkeit allerdings groß. Der 18 Jahre alte Menschenaffe lebt seit 2004 in einem Zoo im amerikanischen Bundesstaat Philadelphia und begeistert Besucher sowie Pfleger mit seinem Verhalten.

"Wenn Loius Essen in den Händen trägt, geht er häufig auf zwei Beinen - damit seine Hände vom Boden nicht dreckig werden", schreibt der Zoo im Kurznachrichtendienst Twitter und hängt dem Tweet ein Video an. Es zeigt, wie Louis aufrecht auf zwei Beinen durch sein Gehege stolziert.

Und dies ist äußerst ungewöhnlich. Wie sein Pfleger Michael Stern der Washington Post erzählte, laufen andere Gorillas in der Regel "nur für ein paar Sekunden oder wenige Schritte" aufrecht. Nicht so Louis:

Although gorillas occasionally walk on two legs (bipedal), it is less common. Not for Louis though - he can often be seen walking bipedal when his hands are full of snack or when the ground is muddy (so he doesn't get his hands dirty)! pic.twitter.com/6xrMQ1MU9S