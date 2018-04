Warnung vor schweren Gewittern im Regierungsbezirk Köln

22.04.2018 Essen. Der erwartete Wetterumschwung hat am Sonntagnachmittag Nordrhein-Westfalen erreicht. Der Deutsche Wetterdienst warnte im Regierungsbezirk Köln vor schweren Gewittern der zweithöchsten Stufe. Betroffen seien die Kreise Bergheim, Düren und Heinsberg sowie die Städte Köln, Aachen und Leverkusen. Es seien verbreitet schwere Schäden an Gebäuden möglich. Bäume könnten entwurzelt werden und Dachziegel, Äste oder Gegenstände herabstürzen. Auch Überflutungen von Kellern und Straßen seien möglich, hieß es in der Warnung. Der DWD riet dazu, Fenster und Türen zu schließen und Gegenstände im Freien zu sichern. Wetterradar-Grafiken zeigten vor allem westlich von Köln Gebiete mit hohen Niederschlägen und zahlreichen Blitzen.