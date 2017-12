Warnung vor Sturmböen in Nordrhein-Westfalen

14.12.2017 Essen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagmorgen vor Sturm in Nordrhein-Westfalen gewarnt. Insbesondere im südlichen Raum müsse mit Sturm oder Sturmböen gerechnet werden, sagte eine Meteorologin des DWD in Essen. Die Windgeschwindigkeit liege dann meist um die 80 Stundenkilometer. Selten könnten auch orkanartige Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern auftreten.

Zum Nachmittag entspanne sich die Lage. "Da die Winde in der Höhe schwächer werden, wird das nicht mehr mit diesen hohen Windgeschwindigkeiten verbunden sein." Im Laufe des Tages rechnet der DWD immer wieder mal mit Gewittern, Regen oder Schnee in Nordrhein-Westfalen. Dann könne es auch in den tiefen Lagen glatt werden.

Am Freitag und am Wochenende sei nicht mehr mit "signifikantem Wind" zu rechnen, sagte die Meteorologin. Im Bergland werde es weiterhin schneien oder Schneeregen geben. Im Flachland sei eher Regen zu erwarten. Der DWD warnt ab einer Windstärke von 50 Stundenkilometern. (dpa)