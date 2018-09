22.09.2018 Ettal. In den Ammergauer Alpen ist ein 68-Jähriger aus dem Rheinland offenbar abgestürzt. Der Mann konnte nach einer Suche der Polizei nur noch tot geborgen werden.

Ein 68 Jahre alter Wanderer aus dem Rheinland ist in den Ammergauer Alpen abgestürzt und gestorben. Der Mann, der aus Leichlingen stammt, war an der Notkarspitze bei Garmisch-Partenkirchen unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Urlauber aus Leichlingen bei Leverkusen kam auf 1050 Höhenmetern offenbar vom Weg ab und stürzte im Steilgelände in die Tiefe.

Als er nicht in sein Hotel zurückgekehrt war, suchten Polizei und Bergwacht unter anderem mit zwei Hubschraubern nach dem 68-Jährigen. Rettungskräfte konnten den Mann am Freitagnachmittag nur noch tot bergen. (dpa)