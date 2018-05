Wand aufgestemmt: Diebe brechen in Juwelierladen ein

01.05.2018 Düsseldorf. Diebe haben in Düsseldorf eine massive Wand aufgestemmt, um in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Sie nahmen in der Nacht zum Dienstag Goldschmuck und hochwertige Uhren aus dem Verkaufsraum an der als Luxusmeile bekannten Königsallee in der Innenstadt mit, wie die Polizei berichtete. Die noch unbekannten Täter hätten sich zunächst Zugang zu einem leerstehenden Geschäft im Untergeschoss des Gebäudes verschafft. Dort stemmten sie dann laut Polizei die Wand zu dem Juwelierladen auf und flohen anschließend. Die Polizei sucht nun Zeugen. Zur Höhe des Schadens wurden zunächst keine Angaben gemacht.