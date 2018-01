Begegnung in den Cook Islands

Cook Islands. Bei einer Begegnung zwischen einer Meeresbiologin und einem Wal soll das Tier die Frau vor einem Hai geschützt haben. Ein Video löst Diskussionen aus.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.01.2018

Die Geschichte klingt wie aus einem Tierdrama: Ein Buckelwal soll im Südpazifik eine Meeresbiologin vor einem Tigerhai beschützt haben. Wie Nan Hauser, Präsidentin des Zentrums für Walforschung und -schutz, der Zeitung „Portland Press Herald“ erzählte, ereignete sich ihre Begegnung bereits im Oktober.

Sie war nach eigenen Angaben in den Cook Islands gewesen, als sich der 25 Tonnen schwere Buckelwal näherte, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Rund zehn Minuten dauerte die Begegnung mit dem Wal. Als der Hai in die Nähe kam, soll das Säugetier die Meeresbiologin angestupst und mit einer Flosse abgeschirmt haben.

Selbst als sie zurück zu ihrem Boot geschwommen sei, sei der Wal in der Nähe noch einmal aufgetaucht. Sie glaubt daher, dass das als selbstlos geltende Tier sie beschützt habe. Sie räumt dem Bericht zufolge jedoch auch ein, dass sie nicht wisse, was sich der Wal wirklich gedacht habe.

Sie veröffentlichte am Montag ein knapp dreiminütiges Video von der Begegnung mit dem Wal. Titel: Wal beschützt Tauscherin vor Hai. Der besagte Hai ist in der Aufnahme allerdings nicht zu sehen, kommentieren viele unter das Video. Ein anderer erwidert dazu: Auch ohne Hai sei ein beschütztendes Verhalten des Wales zu erkennen.

Skepsis hingegen bei Meeresbiologe James Sulikowski von der University of New England. Er sei nicht überzeugt, dass der Wal der Frau das Leben gerettet habe. Der Hai könne sich auch einfach nur so dort herumgetrieben haben, sagt er der Zeitung. Und weiter: Es gebe keine Möglichkeit, die Motivation des Wales herauszufinden.

Ob der Wal wirklich der Retter war oder nicht: Nach einer schönen Geschichte klingt es allemal.