WDR startet neue Doku-Reihe "Mit Feuerwehrmännern im Einsatz"

06.04.2017 Köln/Gelsenkirchen. Fünf Monate lang hat der WDR Feuerwehrleute in Gelsenkirchen mit der Kamera begleitet - im Mai startet nun die Doku-Reihe "Feuer & Flamme". Für die Dreharbeiten waren die Einsatzkräfte mit einer Bodycam, einer am Körper befestigten Kamera, ausgestattet worden. Diese Aufnahmen ermöglichen es den Zuschauern, die Einsätze aus deren Perspektive zu verfolgen, wie der WDR am Donnerstag mitteilte. Bis zu 20 Kameras liefen gleichzeitig am jeweiligen Drehort mit. Insgesamt sind knapp 1000 Stunden Filmmaterial zusammengekommen, die Grundlage für die ungewöhnliche neunteilige Doku-Reihe sind. Sie startet am 15. Mai (20.15 Uhr).

Das WDR-Produktionsteam hat dafür die Feuerwehrleute der Zentralen Feuer- und Rettungswache 2 in Gelsenkirchen in ihrem Berufsalltag begleitet. In der Stadt gibt es mehr als 100 Einsätze am Tag, rund 39 000 jährlich. Die Feuerwehrleute rücken nicht nur zum Löschen von Bränden aus, sie bergen auch Verletzte aus verrauchten Wohnungen oder nach Verkehrsunfällen auf der Autobahn und verfügen über eine Taucher-Spezialeinheit. Die Doku-Reihe verzichtet dem WDR zufolge auf einen Kommentartext, zu Wort kommen 10 der rund 100 Feuerwehrleute bei und nach ihren Einsätzen. Auf diese Weise soll ein unverfälschtes Bild ihrer Arbeit entstehen. (dpa)