WDR-Rundfunkrat stimmt über Intendant Buhrows Wiederwahl ab

23.03.2018 Köln. WDR-Intendant Tom Buhrow (59) stellt sich heute zur Wahl für eine zweite Amtszeit. Der Rundfunkrat des größten ARD-Senders will dann in öffentlicher Sitzung darüber abstimmen. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht. Buhrow habe "aus Sicht der großen Mehrheit des Rundfunkrats eine gute Arbeit gemacht", sagte der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums, Andreas Meyer-Lauber, der Deutschen Presse-Agentur. Der WDR befinde sich gerade in einer Phase des Wandels, und da sei Kontinuität an der Spitze wichtig: "Man soll die Socken nicht während des Laufens wechseln."

Im Mai 2013 war Buhrow erstmals für sechs Jahre gewählt worden. Diese erste Amtszeit läuft noch bis 2019. Die zweite Amtszeit des ehemaligen Washington-Korrespondenten und "Tagesthemen"-Moderators würde 2025 enden. (dpa)