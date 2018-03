Wärmere Temperaturen zum Ferienbeginn

23.03.2018 Offenbach. Das erste Osterferien-Wochenende in NRW bringt etwas wärmeres Wetter mit. Am Samstag soll es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wechselnd bewölkt und trocken werden, am Sonntag stark bewölkt und teils leicht regnerisch. Wer zum Ferienanfang nicht ins Warme fährt, sollte also besser den Samstag für einen Ausflug in NRW nutzen - laut DWD kann man auf Höchsttemperaturen bis zu 13 Grad hoffen. Nachts wird es allerdings weiterhin winterlich - im Südosten sinken die Temperaturen bis zu drei Grad unter den Nullpunkt.