Feuerwehr rettet Tiere

02.10.2018 Pirmasens. Eine eingeschaltete Wärmelampe, die eigentlich Schildkröten eine wohlige Temperatur verschaffen sollte, hat in einem Keller in Pirmasens einen Brand ausgelöst. Die Feuerwehr löschte das Feuer und rettete die Tiere.

Tierische Rettung in letzter Sekunde: Die Feuerwehr hat in Pirmasens mehrere Schildkröten vor einem Brand gerettet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, bemerkte eine Bekannte der Hausbewohner am Montag im Wohnungsflur starken Rauch und verständigte die Retter. Diese fanden im Keller sowohl die Tiere als auch eine eingeschaltete Wärmelampe, deren Strahlung Holz in Brand gesteckt hatte. Die Feuerwehr konnte die Flammen mit Leitungswasser rasch löschen. Es sei kein nennenswerter Schaden entstanden. (dpa)