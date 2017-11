Bonn/Region. Seit mehr als zehn Jahren wird die für den Fernsehsender Vox produzierte Koch-Doku "Das perfekte Dinner" ausgestrahlt. Fünf Hobbyköche aus einer Stadt oder Region treten dabei gegeneinander an. Für Januar 2018 sucht Vox nun Köche aus Bonn und der Region.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.11.2017

Über das Nett-Werk Bonn starteten die ITV-Studios am späten Montagnachmittag einen Aufruf an alle Hobbyköche in Bonn und der Region. Vom 22. bis zum 26. Januar 2018 kommt die für den Fernsehsender Vox produzierte Koch-Doku "Das perfekte Dinner" in die ehemalige Hauptstadt.

Gesucht wird nach eigenen Angaben ein "rheinischer Schlemmer-Minister mit Kocherfahrung". "Ob edel oder bodenständig - es darf gekocht werden, was gefällt!", so der Aufruf. Bewerber sollten mindestens 18 Jahre alt sein und ihre Kochkünste vor der Kamera präsentieren wollen. Dem Sieger winkt ein Gewinn von 3000 Euro.

Interessierte können sich unter der Nummer (0221) 49 20 48 240 oder online bewerben.

Seit mehr als zehn Jahren wird die Koch-Doku regelmäßig bei dem TV-Sender ausgestrahlt. Fünf Hobbyköche treten dabei gegeneinander an und bewerten sich gegenseitig. In die Wertung fließen die Qualität der Lebensmittel, die Kochkünste, die Gastgeberqualitäten und die Stimmung allgemein mit ein.