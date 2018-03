05.03.2018 Gelsenkirchen. Bei einem Autounfall in Gelsenkirchen sind sechs Menschen verletzt worden - fünf von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, krachte ein 79-Jähriger am Sonntagabend mit seinem Wagen in das Auto einer 40-Jährigen, die ihm die Vorfahrt genommen hatte. Die Verletzten kamen mit Blaulicht ins Krankenhaus.