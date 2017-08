Von abbiegendem Lastwagen überrollt: Radfahrer überlebt

03.08.2017 Weilerswist. Ein 69 Jahre alter Radfahrer ist in Weilerswist im Kreis Euskirchen von einem Lastwagen überrollt und schwer verletzt worden. Der Lkw-Fahrer habe den Mann beim Linksabbiegen übersehen und erfasst, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Radler kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Nach Polizeiangaben war der 69-Jährige am Mittwochabend auf dem Radweg einer Landstraße unterwegs, als er beim Überqueren einer Straße überfahren wurde.